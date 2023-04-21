Bakan Özer, bayram namazını Ordu'da kıldı (2)

'HARİCİ GÜÇLER ÜLKENİN BİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR'Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Ordu Ailesi Bayramlaşma' programına katıldı.

'HARİCİ GÜÇLER ÜLKENİN BİRLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR'

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili adayı Mahmut Özer, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Ordu Ailesi Bayramlaşma' programına katıldı. Öğretmenevi'ndeki programa Bakan Özer'in yanı sıra Vali Tuncay Sonel, milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.