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Bakan Murat Kurum Bursa'da 2. Uludağ Çevre Forumu'na Katıldı

Bakan Murat Kurum Bursa'da 2. Uludağ Çevre Forumu'na Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da düzenlenecek 2. Uludağ Çevre Forumu'na katılmak üzere yola çıktı. Bakan, deprem riski taşıyan bölgelerde kentsel dönüşüm üzerine çalışmalarını paylaşacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2. Uludağ Çevre Forumu için Bursa'ya geldi.

Bakan Murat Kurum'u Yenişehir Havalimanı'nda Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yenişehir Kaymakamı Hulusi Doğan ve protokolü üyeleri karşıladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yenişehir havaalanından Bursa Uludağ'daki toplantıya katılmak için hareket etti.

Bakan Kurum'un deprem konusunda riskli bölgelerin başında gelen Bursa'da kent özelinde kentsel dönüşüm için bir çalışma yaptığı ve Uludağ'daki toplantıda bunun detaylarını paylaşacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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