Bakan Memişoğlu: "(Sahte alkol) Bu durum, teamülen insanı katletmek"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul ve Ankara'da sahte alkol zehirlenmesinden yaşanan ölümlere ilişkin, "Bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bu durum, teamülen insanı katletmek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık binasında sağlık konusunda haberciliğin gelişimine katkı sağlamak ve kamuoyunun doğru sağlık bilgilerine erişimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Sağlık Muhabirliği Eğitim Programı'na katıldı. Burada konuşan Memişoğlu, aile hekimliğinin en önemli sağlık hizmeti adımlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Mevzuat anlamında aile hekimliklerine kendi nüfuslarına ait sağlık sorumluluğunu taşıma zorunluluğunu getirdik. Bunları maaş olarak da kesmedik. Eğer kendi nüfusu bir önceki döneme göre daha az hastalanırsa, daha az ilaç ihtiyacı duyarsa ona ilave bir teşvik ödemesi yaptık. Şu anda gerçekten 1,5 milyon insanımızın kronik hastalığını aile hekimleri sayesinde teşhis ettik ve kendimizi daha hastalık ilerlemeden bunları kontrol edip, takip eder hale getirdik" dedi.

"Randevu bekleme oranlarımızı yüzde 60 oranında azalttık"

Sağlıklı Hayat Merkezlerini ön plana çıkarmaya çalıştıklarının altını çizen Memişoğlu, "Türkiye'de şu anda 300'e yakın Sağlıklı Hayat Merkezi var. Diyetisyeninden fizyoterapistine, diş hekiminden sosyoloğuna, çocuk gelişimcisine kadar orada bütün insanlara hizmet veriyor ve tamamen ücretsiz. Kanser taramaları; meme kanserinden rahim kanserine, bağırsak kanserine kadar hepsi ücretsiz taranabilir halde alt yapımızda. ve bu esasında baktığımız zaman, bunları aynı zamanda da hastanelerimizle eşleştiriyoruz. Bugün aile hekimliğine gittiğiniz zaman gerçekten hastalıkla ilgili bir ihtiyacınız varsa ikinci ve üçüncü basamağa, kendi nüfusuna hastaneden randevu alır hale getirmiş durumdayız. ve bunların birbiriyle haberleşmesini de artık sağlama aşamasındayız. Şunu bilin ki öncelikli hedefimiz koruyucu hekimlik. Randevu bekleme oranlarımızı yüzde 60 oranında azaltmış durumdayız" diye konuştu.

"Çalışmalarımızdan bir tanesi ödeme sistemiyle ilgili"

Özel hastanelerle ilgili mevzuat değişikliğine gidildiğini hatırlatan Bakan Memişoğlu, "Ayaktan teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Yani fizyoterapistler olsun, diyetisyenler olsun, psikologlar olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Yeni yönetmelikle estetik uygulamalarına yetkili olmayan insanların çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız"

Bir gazetecinin medikal estetik uygulamalarına yönelik hazırlanan yeni yönetmelikte çalışmaların ne durumda olduğunu sorması üzerine Memişoğlu, "Hekimlerin ne yapabileceği kendi eğitim müfredatlarımızda var, aynı zamanda uzmanlık eğitimiyle ilgili de Tıpta Uzmanlık Kurulumuz var. Onlar da uzmanların eğitim müfredatlarını, ne yapabilecekleri konusunda tanımlamaları yapılıyor. Bu estetikle ilgili düzenlemede şunu yapıyoruz; bazı branşlar haricinde, sertifikalı birkaç hekim grubu haricinde bunu yapamaz haldeydiler. Nedir? Botoks gibi uygulamalar. Tabii ki ileri uygulamaları, uzmanlık gerektiren uygulamaları ilgili uzmanlık meslek mensupları yapacaktır ama basit uygulamalarla ilgili geçmişte sertifikasyon yapılarak bunun verilebildiği gibi bir çalışma içindeyiz. Tıpta Uzmanlık Kurulunda üniversitelerden, diş hekimliğinden ve bizden uzmanlar var. Bu bütün sağlıkla ilgili uzmanlık eğitimini organize eden bir kurul. Bu kurulda eğer ilgili branşa 'Tamam, bunu siz uygulayabilirsiniz' denirse bunları yapabilir hale gelecekler. Biz de sertifikasyon programlarını ilgili derneklerle, ilgili hocalarla oluşturup bunların basit olanlarını, uzmanlık gerektirmeyenleri sertifiye edip uygulanabilir hale getireceğiz. Eğer siz az bir gruba bu inisiyatifi verirseniz merdiven altı artıyor, kontrol mekanizmaları bozuluyor. Onun için biz bunu kontrollü hale getirip, bu yanlış uygulamaları veya buna yetkisi olmayan insanların da çok daha iyi kontrol edilmesini sağlatacağız" cevabını verdi.

"Son iş bırakma eylemine aile hekimlerimizin yüzde 80'i katılmadı"

Bir gazetecinin yürürlüğe giren Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliği'nin ardından bazı aile hekimlerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini sorması üzerine Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80'i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar, dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz ama hekimlik mesleğini gerçekten içine sindirmiş hekimlerimize şunu mesaj olarak vermek istiyorum; biz hekimlik mesleğini gönülden yapan, bu mesleğin etik değerlerine sahip olan her hekimin çok değerli olduğunu biliyoruz, onları destekliyoruz. Özellikle şunu söylüyorum, benim için hekimlik mesleği çok değerli bir meslek grubudur."

"Bu durum, teamülen insanı katletmek"

İstanbul ve Ankara'da sahte alkole bağlı ölümlere dair eczanelerde ilaç üretimine ilişkin belli miktar kullanılan etil alkolün denetimine ilişkin soruyu da cevaplayan Memişoğlu, "Sadece eczanelerde değil, ilaç depolarında da, üretim merkezlerinde de zaten o belli miktarlarda oluyor. Bunu yapanın insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bir insanın hayatını tehdit edecek bir gelirin kendisine faydası nasıl olur diye insan düşünüyor. Bu durum, teamülen insanı katletmek" dedi. - ANKARA