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Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun yüzde 65'i kilolu

Bakan Memişoğlu: Toplumumuzun yüzde 65'i kilolu
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sektöründe dünya çapında söz sahibi olduğunu ve 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 milyon yabancının tedavi için Türkiye'ye geldiğini belirtti. Ayrıca sağlıklı yaşam için hareketin teşvik edildiğini vurguladı.

'SAĞLIKTA ÇOK İYİ YERLERDEYİZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Aksaray'daki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Türkiye'nin sağlık sektöründe çok iyi yerlerde olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Son 24 senede AK Parti iktidarıyla Türkiye, dünya çapında söz sahibi bir ülke. Aynı zamanda da dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden birisi oldu. Eskiden Türkiye'den hastalanan insanlar başka ülkelere gidip orada ameliyat olurken, şimdi ülkemize gelip her türlü 90'ın üzerinde ülkeden gelip her türlü ameliyatın yapılabildiği yaklaşık 2,5 milyon, 3 milyon yabancının gelip bizde tedavi olmak için talepte bulunduğu ülke haline geldik. Bugün muhtaç olan, ihtiyacı olan herkese yardım edebilen bir ülke haline geldik. Hele sağlık sisteminde şu anda hastanede yardım ediyoruz. Gerektiği zaman malzeme de yardım ediyoruz. Gazze'sinden, Filistin'den, Somali'sinden, İran'a kadar, Ukrayna'sına kadar kim muhtaçsa orada sağlık hizmetini Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti olarak veriyoruz. Arkadaşlarımız Venezuela'daki, oradaki depreme yardım için gitmişlerdi. Onlarla konuştuk. Sağlıkta gerçekten çok iyi yerlerdeyiz." diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 6.6'SI KIRSALDA YAŞIYOR'

Sağlıklı kalınmasına değinen Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye'nin yüzde 6.6'sı sadece kırsalda yaşıyor. Biz eskiden kırsalda yaşadığımız zaman, köyde yaşadığımız zaman, işte ağır yemekleri yiyorduk gidiyorduk, tarlada çok hareket ediyorduk. Ama maalesef şu anda yine ağır yemekleri yemeye devam ediyoruz, alışkanlıklarımızı devam ettiriyoruz. Ama bu sefer ne yapıyoruz? Masada ve şehirde yaşıyoruz. Öyle olunca hareket etmemiz gerekir. Biz de onun için 'Hareket et, hareket yaşını öğren, sağlıklı kal' dediğimiz hareketi teşvik ediyoruz. Bugün Sağlık Hayatı Merkezlerimizde, sahada, her yerde insanlara harekete teşvik ediyoruz" dedi.

Erkan ALTUNTAŞ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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