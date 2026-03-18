Bakan Memişoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

Bakan Memişoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İstiklalimizin nişanesi, aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin tecellisi olan Çanakkale Zaferi'mizin 111. yıl dönümündeyiz. 'Çanakkale Geçilmez' nidasıyla tarihin akışını değiştiren o sarsılmaz dirayet, Anadolu'nun manevi mayasıyla yoğrulmuş, vatan sevgisiyle ebedileşmiştir. Bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."