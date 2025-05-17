Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kütahya'da Ziyaretlerde Bulundu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş Kütahya'da Ziyaretlerde Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya Valiliği ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerinde valilikte kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve parti toplantısı gerçekleştirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya Valiliği ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret kapsamında Kütahya'ya geldi. Programına Kütahya Valiliği ziyareti ile başlayan Bakan Göktaş'ı Vali Musa Işın karşıladı. Bakan Göktaş, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de yer aldı. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve partililer tarafından karşılandı. Parti binasında vatandaşlarla selamlaşan Göktaş, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.

Haber-Kamera: Fotoğraf: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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