Haberler

Bakan Kurum, soykırım failinin Cumhurbaşkanı'nı hedef almasını hezimetin tezahürü saydı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+319 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Kurum, uluslararası yargı önünde sanık durumundaki soykırım failinin Cumhurbaşkanı'nı hedef almasının derin hezimetin tezahürü olduğunu söyledi. Kurum, Filistin ve Gazze'nin yalnız olmadığını, Türkiye'nin Filistinlilerin mücadelesini desteklemekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür" dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası yargı önünde sanık durumundaki bir soykırım failinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması, ancak yaşadığı derin hezimetin bir tezahürüdür. Boş koltuklara hitap edenlerin unuttuğu bir şey var: Propaganda tarihin hafızasını silemez, dökülen kanı unutturamaz. Göz gördü, kulak duydu, tarih kayıt altına aldı. Filistin yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; adil bir dünya düzenini inşa etme kararlılığından, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet mücadelesini desteklemekten ve zalimin karşısında dimdik durmaktan asla vazgeçmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ezgi Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı! 876'şar yıl istenen sanıklara 'bilinçli taksir'den 8 yıl

876 yıl istenmişti, 8 yıl verildi! Gerekçe: 'Nasıl olsa olmaz'
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı

ABD'nin göbeğinde Hakan Fidan sürprizi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi

Asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Vincenzo Italiano, transferinden vazgeçtikleri futbolcunun ismini verdi

Transferinden vazgeçtikleri ünlü futbolcunun ismini verdi
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim

10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada

Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı
Türkiye'nin konuştuğu Zeynep, Beyaz'la Joker'de yarışacak

Bu akşam çuvalla para kazanabilir
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor

Adliyelerde iki yeni birim kuruluyor