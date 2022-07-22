Bakan Kurum: 'Selçuklu'nun başkenti Ahlat ülkemiz için çok önemli'

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Selçuklu'nun başkenti Ahlat ülkemiz için çok önemli" dedi.

Bakan Kurum, Bitlis'te toplu açılış ve anahtar teslim töreninin ardından beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir ile birlikte Ahlat ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Ahlat'ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, daha sonra Çarho mevkiinde bulunan Ahlat 1071 Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Milet Bahçesi'nde bulunan oba alanını gezen Bakan Kurum, beraberindekilerle beraber han çadırına geçti. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede yapımı devam eden çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgiler vererek, Ahlat bastonu hediye etti.

Bakan Kurum, Ahlat 1071 Millet Bahçesi ziyaretinde İHA'ya açıklamalarda bulundu. Kurum, "Burası Selçuklu'nun başkenti. Hem Bitlis'imiz için hem ülkemiz için Ahlat'ımız çok çok önemli. Atalarımızın bize yadigar bıraktığı emaneti biz torunları olarak inşallah en güzel haliyle gelecek nesillerimize, gençlerimize bırakacağız. Bunun için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Kurum ziyaretinin ardından Muş'a hareket etti. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika