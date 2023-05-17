Bakan Kurum: "Seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attılar"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Döner ve börek keserek vatandaşlara ikram eden Kurum daha sonra Sancaktepe AK Parti İlçe Teşkilatında Partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "CHP'li Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, orada seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den Milletvekili seçilen Murat Kurum Sancaktepe'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir dönercide döner kesen Kurum, vatandaşlara döner ikram etti. Daha sonra bir börekçiye uğrayan Bakan, buranın ardından Sancaktepe AK Parti Başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Bakan Kurum, "CHP'li Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, orada seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar. Dışarı bıraktılar, açta ve açıkta bıraktılar. Hiçbir depremzede kardeşim merak etmesin. Sizin mazlumların hamisi, lideriniz, Cumhurbaşkanınız var. Sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız var" Şeklinde konuştu.

"CHP'li Tekirdağ Belediyesi seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attı"

Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedelere ilişkin iddialardan bahseden Bakan Kurum, "Birileri, afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyadan, kararmış o zihniyetlerini, kalplerini ortaya koydular ve alay ettiler. Ama görüyorsunuz, milletimiz o noktada en net cevabı da 14 Mayıs'ta verdi. CHP'li Tekirdağ Büyük Şehir Belediyesi, orada seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar. Dışarı bıraktılar, açta ve açıkta bıraktılar. Hiçbir depremzede kardeşim merak etmesin. Sizin mazlumların hamisi, lideriniz, Cumhurbaşkanınız var. Sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız var. Sizi kimseye yar etmez, sizi açta açıkta bırakmaz. 11 ilimizi de daha önceki depremlerde olduğu gibi yine millete sözünü tutarak vaat ettiklerini gerçekleştirir." Dedi.

"Depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, alay edenlere 28 Mayıs'ta cevabı milletimiz verecek"

Kurum, "Bizim derdimiz 11 ilimiz, afet bölgemiz. Afet Bölgesindeki kardeşlerimizdir ve onlar için bu mücadeleyi veriyoruz. Onlar için 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. 28 Mayıs'ta depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, onlarla alay edenlere net bir cevabı hep birlikte vereceğiz. Depremzede kardeşlerimiz için, milletimiz için, gençlerimiz için vereceğiz. ve deprem bölgesinde vatandaşlarımız Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek sundular. Allah hepsinden razı olsun, onların yokluğunu bize göstermesin." Dedi.

"3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatan bir irade var"

Anadolu'muzu yeniden ayağa kaldıracağız, "11 ilimize sözlerimizi tutacağız, ilk etapta 319 bin ve ardından 650 bin konutumuzu 11 ilimizde yapmak suretiyle Anadolu'muzu yeniden ayağa kaldıracağız. Bu gün itibariyle deprem bölgesindeki konut yapım sayısı 170 binlere ulaştı. Hafta sonu Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ile birlikte depremin üzerinden 3 ay geçti, 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatan bir irade var." Şeklinde konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023