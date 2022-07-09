Bakan Kurum: Sağlık camiamızla alakalı sürecin destekçisiyiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiyle ilgili, "Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. Görevi başı esnasında hizmet eden, vatandaşımızın, milletimizin yardımına koşan ve bu kutlu görevi işleyen kardeşimize hunharca bir saldırı gerçekleştirildi. Sorumlularla alakalı, sorunlarla alakalı her türlü çalışmayı valiliğimiz, bakanlığımız bilfiil yakinen takip ediyor. Sağlık camiamızla alakalı da süreci gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek meclisimiz, gerekse bu noktada bizler yakinen takip ediyoruz ve sürecin destekçiyiz" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Konya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bayram namazını kıldığı Kapu Camii çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda öldürülmesiyle bayrama buruk girdiklerini belirten Bakan Kurum, "Üzücü bir hadise yaşadık. Konya'da, Şehir Hastanesi'nde görev yapan Ekrem Karakaya hocamızı kaybettik. Ekrem hocamız mesai saatlerinin dışında dahi vatandaşımız için, milletimiz için yardıma koşan, onlara şifa bulmaya çalışan ve kardeşliğiyle, yardımseverliğiyle, hastalara uzattığı eliyle gerçekten hem Konya'mızda hem de şehir hastanemizde önemli bir değerimizdi. Aslında bundan önceki görev yaptığı şehirlerde de aynı etkiyi, aynı gönül birliğini sağlamış bir kardeşimizdi. Ben Ekrem hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Konya'mıza, sağlık camiamıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza tüm memleketimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu menfur saldırıyı lanetliyoruz, kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Görevi başı esnasında hizmet eden, vatandaşımızın, milletimizin yardımına koşan ve bu kutlu görevi işleyen kardeşimize hunharca bir saldırı gerçekleştirildi. Sorumlularla alakalı, sorunlarla alakalı her türlü çalışmayı valiliğimiz, bakanlığımız bilfiil yakinen takip ediyor. Sağlık camiamızla alakalı da süreci gerek Sağlık Bakanlığı'mız, gerek meclisimiz, gerekse bu noktada bizler yakinen takip ediyoruz ve sürecin destekçiyiz. Bugüne kadar buna ilişkin birçok düzenlemeyi Sağlık Bakanlığı'mız Meclis'imizle birlikte gerçekleştirdi. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde de tüm düzenlemelerin yapılacağını ifade etmek isterim. Konya'mızda gerçekleşmiş olmasından da büyük bir üzüntü duyuyorum. Konya'mız birliğin, kardeşliğin hoşgörünün memleketi ve hoşgörünün memleketinde, hoşgörülü insanların memleketinde böylesi menfur bir olayın yaşanmasını da tekrar şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

"Ben burada kurban vesilesiyle kurbanlarımıza eziyet etmeden kurban ibadetinin gerçekleştirilmesini temenni ediyorum. Yine bu manada çevre temizliğine dikkat edilmesini, hayvanlarımıza eziyet etmeden kurban ibadetinin gerçekleştirilmesini, belediyelerimizin göstermiş olduğu alanlarda kurban kesimlerinin yapılmasını da aziz milletimizden istirham ediyorum. Tüm milletimizin, hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor ve büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Şehit yakınlarımızın, annelerimizin, babalarımızın ellerinden öpüyoruz."