Haberler

Bakan Kurum'dan DEM Partili Sakık ile görüşme

Bakan Kurum'dan DEM Partili Sakık ile görüşme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile bir araya geldi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Ağrı Milletvekili Sayın Sırrı Sakık ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ağrı ile çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi

Avrupa'dan Rusya'ya ağır darbe! Son 4 yılın en büyüğü
Çorlu'da patlamadan son anda kaçış

Saniyeler içinde facia yaşandı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
Tartışma yaratacak sözler: Şu düğünlere gitmeyin, Allah’a hesabını veremeyiz

"Bunun hesabını Allah'a veremeyiz"