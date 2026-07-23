Bakan Kurum'dan DEM Partili Sakık ile görüşme

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "DEM Parti Ağrı Milletvekili Sayın Sırrı Sakık ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ağrı ile çevre illerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik, yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişareyle şehirlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı