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Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı

Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobiline benzetilen çam ağacından yapılan "Çamlıdere" plakalı araçla Çamlıdere'de tur attı.

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Bakan Kurum, çam ağacından yapılan aracı kullandı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobiline benzetilen çam ağacından yapılan "Çamlıdere" plakalı araçla Çamlıdere'de tur attı.

Bakan Kurum, birtakım temaslarda bulunmak üzere geldiği Çamlıdere'de, Semerkand Termal Otel Tesisleri ve Beyler Mahallesi 55 Adet Konut Açılış Töreni'ne katılımının ardından ardından ilçedeki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Ardından çarşıdaki esnafı ziyaret eden Kurum, esnafla sohbet ederek dertlerini dinledi. Sonrasında Bakan Kurum, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın yaptırdığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de sergilenen makam otomobilinin bir benzeri olan "Çamlıdere" plakalı çam ağacından yapılan makam aracıyla ilçede tur attı.

AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığına giderek partililerle görüşen Kurum, Çamlıdere programını ilçedeki Soba Müzesi ile Oyuncak Müzesi'ni inceleyerek sonlandırdı.

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Politika

Mustafa Kemal Atatürk İklim Değişikliği Anıtkabir Çamlıdere Politika Haberler

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