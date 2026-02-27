Bakan Kurum: 2 milyondan fazla konutu dönüştürdük

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle bugüne kadar 2 milyondan fazla konutu dönüştürdük. Her iki dönüşümden birini İstanbul 'da yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, olası bir İstanbul depremi, bir milli güvenlik sorunudur ve yegane çözüm yolu kentsel dönüşümdür. Bu anlayışla bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 924 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin kentsel dönüşüm projesine ise hızla devam ediyoruz" dedi.

'Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Ev Sahibi Türkiye' kapsamında Edirne'de 2 bin 530 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, törende yaptığı konuşmada, 500 bin sosyal konut seferberliğinin Edirne ayağında, 2 bin 530 yeni yuvanın kura heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Şunu tüm kalbimle söylüyorum. Bu güzel şehir için ne yapsak az. Çünkü burası, tarihiyle, tarımıyla, ticaretiyle Türkiye'nin geleceğidir, Türk milletinin göz bebeğidir. İstiyoruz ki Edirne'miz, şanına yakışır bir şehir olsun, istikbale güvenle yürüsün. Hamdolsun bu dileğimizi de sözde bırakmıyoruz. Bugün Edirne'nin hangi mahallesine baksanız konuttan altyapıya, çevreden ulaşıma, sosyal donatılardan yeşil alanlara kadar yükselen bir eserimizi görürsünüz. TOKİ'miz eliyle yaptığımız konutları, çocuklarımızın neşeyle gittiği okulları, büyüklerimizin huzurla namaza durduğu camileri, esnafımızın 'Bismillah' diyerek açtığı dükkanları görürsünüz. Çünkü biz, Edirne'mize çeyrek asırda 43 milyar liralık yatırım yaptık. Bununla birlikte 27 milyar liralık yatırımımıza da devam ediyoruz" dedi.

Edirne'ye 8 bin 597 konutu eğitimi, sağlık ve sosyal donatılarıyla birlikte şehre kazandırdıklarını belirten Bakan Kurum, "Bugün de yenilerini eklemek için kolları sıvıyoruz. 'Sular Kenti Edirne'deki, '3 Nehir 1 Şehir' projemizle, yerli ve yabancı binlerce turist için cazibe merkezi haline getirdiğimiz devasa alanı şehrimize kazandırdık. Meriç Nehri kenarında yürüyüş ve bisiklet yolları, kano alanları, kıraathaneler, kütüphaneler ve sosyal alanlara kadar; 7 gün 24 saat hizmet verebilen birçok hizmeti sizlere sunduk. 600 bin metrekarelik alana sahip bu projemizle beraber, Selimiye Cami'mizin meydan ve çevresindeki alanı da yeniden ihya ettik. Selimiye Cami'mizin silüetini koruyan, yeşil alanlarıyla, aydınlatmasıyla, zemin düzenlemeleriyle uzun yıllardır atıl durumda olan bu bölgeyi yaya odaklı, modern ve ferah bir görünüme kavuşturduk. Selimiye Cami'nin ihtişamını, projemizin her santimine yansıttık. Edirne deyince akla gelen ilk yerlerden olan Saraçlar Cadde'mizi de unutmadık. Burada da eser siyasetinin mührünü caddemizin her yerine nakşeden sokak sağlıklaştırma çalışmamızı yaptık, caddemizi ışıl ışıl, capcanlı bir görünüme kavuşturduk. Tarihi tescilli binalarımızı aslına uygun restore ederek o eserlerimizin güzelliğini gün yüzüne çıkardık. Durmadık, durmayacağız. Edirne'mize nefes aldıracak, 555 bin metrekarelik alana sahip Keşan'daki Büyükcami Mahallesi ve Söğütlük Millet bahçelerimizi de hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca Havsa ve Keşan Millet bahçelerimiz için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz. İşte tüm bu muazzam yatırımlarla, tüm bu muhteşem eserlerle, Edirne'mizi yarınlara, daha güzel bir geleceğe taşıyacağız, daha nice projelerle yanınızda dimdik duracağız" dedi.

'HİÇBİR VATANDAŞIMIZI GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ'

Bakan Kurum, ülkedeki tüm dar gelirlilerin ev sahibi olması için '500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni başlattıklarını belirterek, "Yüzyılın Konut Projesi kura çekimine 29 Aralık'ta Adıyaman'da Bismillah dedik, hayırlı işlerde acele edilir anlayışıyla bugüne kadar 72 ilde 314 bin 496 hak sahibi kardeşimizi belirledik. Bugün de Edirne'mizde 2 bin 530 konutumuz için kuralarımızı çekiyoruz. Konutlarımızın 1000'ini Edirne merkezde yapacağız.100'ünü Enez'de, 90'ını Havsa'da, 200'ünü İpsala'da, 450'sini Keşan'da, 80'ini Lalapaşa'da, 100'ünü Meriç'te, 60'ını Subaşı'da, 100'ünü Süloğlu'nda ve 350'sini ise Uzunköprü'de inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle çıktığımız bu hayırlı yolda hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bugün kuralarını çektiğimiz yuvaları bitirecek, hak sahibi kardeşlerimizin evlerine misafir olacak, çaylarını içeceğiz. Ben, hak sahibi olacak tüm kardeşlerimin, yeni yuvalarında aileleriyle birlikte sağlıkla, huzurla ve mutlulukla yaşamalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ASRIN İNŞASI TÜRKİYE'NİN YÜZ AKIDIR'

6 Şubat 2023 depremlerinde 11 ilde 50 binden fazla canın kaybedildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Karamsarlığa kapılmadık, 'Asrın İnşa' sürecini başlattık. 200 bin mimarımızla, mühendisimizle, işçimizle, gece gündüz demeden afetzede kardeşlerimizi bir an önce sıcak yuvalarına kavuşturmak için 7 gün 24 saat çalıştık. 11 ilimiz de eş zamanlı çalışarak, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa ettik. 455 bin yuvamızı 2 yıl gibi kısa sürede depremzede kardeşlerimize armağan ettik. ve son kapanışta şunu söyledik, 'Asrın İnşası, Türkiye'nin başarısıdır; asrın inşası Türkiye'nin yüz akıdır.' Sadece afet sonrası değil, afete hazırlık kapsamında da sağlam adımlar atıyoruz" dedi.

'HER İKİ DÖNÜŞÜMDEN BİRİNİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ'

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına değinerek, "Bugüne kadar 2 milyondan fazla konutu dönüştürdük. Her 2 dönüşümden 1'ini İstanbul'da yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki olası bir İstanbul depremi, bir milli güvenlik sorunudur ve yegane çözüm yolu kentsel dönüşümdür. Bu anlayışla bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 924 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin kentsel dönüşüm projesi ise hızla devam ediyoruz. Burada belediyelerimizin elini taşın altına koyması, vatandaşımızın dönüşümü istemesi hayati derecede önemli. Biz dönüşümü teşvik edecek her adımı atıyoruz. İşte son olarak İstanbul'da yaptığımız, 'Yarısı Bizden' kampanyamızda uzun süredir beklenen bir düzenlemeyi hayata geçirdik. 31 Aralık 2026'da sona erecek, 'Yarısı Bizden' kampanyasından aynı tarihe kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek. Böylelikle ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi zaman alan koşullar yüzünden karşılaşılabilecek mağduriyetlerinin önüne geçeceğiz. Bunu hem milletimizi dönüşüme teşvik etmek için söylüyorum hem de bir hakikati ayan beyan ortaya koymak için ifade ediyorum. Biz, şehirleri kağıt üzerinde anlatanlardan değil, sahada kuranlardanız. Bizim en büyük şahidimiz 11 ilimizdir, güzel Edirne'mizdir. Biz, 'Bu devlet bu enkazın altında kalır' diyenlerden olmadık, 'Devlet gibi devlet nasıl olur, milletine sadık devlet nasıl olur' onu gösterenlerden olduk. Biz, 'Milletin sevincini gölgeleyenlerden' olmadık, biz, milletin çatısını kuranlardan, o çatı altında milletiyle beraber gölgeleyenlerden olduk. ve son olarak biz, 'Devletin başarısına kara çalanlardan' olmadık, tam aksine biz, 'Milleti sıcak yuvasına kavuşturan alnı ak adamlardan' olduk. Devletimizle onur duyuyoruz, milletimizle gurur duyuyoruz. Milletimiz müsterih olsun, onlar ne yaparsa yapsın, biz aziz milletimizin çizdiği istikametten bir milim bile sapmayacağız. Bu milletin yarınları için gece gündüz demeden çalışmaya, 81 ilimizin her yerinde Sinan'ın izinde yürümeye, bu ülkenin her ilçesinde, her mahallesinde var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kura çekiminden önce restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde cuma namazı kılan Bakan Kurum, daha sonra Selimiye Meydanı'ndaki Tarihi Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nda tamamlanan restorasyon çalışmalarını inceleyip, esnafı ziyaret etti. Bakan Kurum, daha sonra Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunup, burada düzenlenen 'Sıfır Atık' temalı şenliğe katıldı ve çocuklarla fidan dikti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı