Bakan Kurum:  16 Milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz! - Haberler

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Bakan Kurum:  16 Milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz!

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Bakan Kurum:  16 Milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz!

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi tartışmalarına ilişkin, "16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'nin tüm engellemelerine rağmen Türk Basketbolu'nun üssü olacak Yeni Abdi İpekçi Spor Kompleksi için büyük bir gayretle çalışan Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy'a çok teşekkür ediyorum. 16 Milyon İstanbullu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz!" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

İklim Değişikliği Murat Kurum Abdi İpekçi Politika Haberler

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