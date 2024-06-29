Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yaşanacağı haberleri Ankara kulislerine bomba gibi düştü. İstifalarla ilgili ilk haber Fahrettin Koca hakkında geldi. Ardından dün gece birkaç bakanın da daha görevden alınabileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki süreç nasıl bu noktaya geldi? Detaylar haberimizde...

DEĞİŞİM SÜRECİ TEŞKİLATLARLA SINIRLI KALMAYACAK

31 Mart yerel seçimlerinden AK Parti'nin tarihinde ilk kez ikinci parti olarak çıkması siyasette taşları yerinden oynattı. Her fırsatta mesajı aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta teşkilat içerisindeki değişimlere birçok büyükşehirdeki il başkanını değiştirerek başlamıştı. AK Parti'deki değişim sürecinin bir diğer ayağını da bakanlar kurulu oluşturacak. Bu anlamda topun ağzındaki ilk isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...

İDDİALARI YALANLAMADI

Dün sabah görevi bıraktığı yönünde haberler çıkan Bakan Koca, konuyla ilgili kendisine ulaşan gazetecilere "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı. Cuma namazı çıkışı ise konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi.

BAKAN KOCA'NIN BAŞINI YİYEN OLAYLAR

Gelelim Bakan Koca'nın başını yiyen olayların perde arkasına... Kulislerde konuşulanlara göre; Bakan Koca'nın görevden alınmasındaki en önemli sebeplerden biri sağlık alanında yaşanan sıkıntılar... Yerel seçimlerdeki oy kaybını halkın alım gücünün düşmesinin yanı sıra hastanelerin durumu ve vatandaşın sürekli şikayet ettiği sağlık sisteminin de tetiklemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

AK PARTİLİ VEKİL DERT YANDI

Bakan Koca'yı koltuğundan eden bir diğer mesele ise Kızılcahamam Kampı'nda yaşanan tartışma... İddialara göre; Kızılcahamam Kampı'nda AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede hayatını kaybeden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söyledi. Bakan Koca da Çokal'a "O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz" şeklinde cevap verdi.

ERDOĞAN ARAYA GİRDİ: SAĞLIĞIN ÖZELİ DEVLETİ OLMAZ

Tartışmaya araya giren Erdoğan, "Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olmadan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEDİ

Bununla da sınırlı kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koca'yı sert bir şekilde eleştirerek "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

KOCA İLE SINIRLI KALMAYABİLİR

Bakan Koca ile birlikte birkaç bakanın daha görevden alınacağı konuşuluyor. Kulislerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da görevi bırakabileceği konuşuluyor. Yeri en sağlam olan bakan ise Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Ali Yerlikaya ve Yılmaz Tunç olarak gösteriliyor.