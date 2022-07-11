Bakan Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imamla ilgili ilk kez konuştu: Hemen açığa alınmalı - Haberler

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Bakan Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imamla ilgili ilk kez konuştu: Hemen açığa alınmalı

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Konya'da bir camide görevli imamın, grev kararı alan sağlık çalışanlarını hedef gösteren sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, kan donduran cinayet sonrası Türk Tabipleri Birliği ülke genelinde 2 günlük grev kararı almıştı.

Sağlık çalışanlarının başlattığı greve bazı kesimlerden eleştiriler yükselirken, Konya Selçuklu'da Kayalar Camii'nde görevli imamın Cuma hutbesinde sarf ettiği sözler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrasında grev kararı alan sağlıkçıları hedef gösteren imam, bu tip girişimlerin beraberinde daha fazla doktorun öldürülmesini getireceğini savunmuştu.

İmam skandal ifadelerinde "Geçen hafta anlatmadım mı kadın cinayetleri... Televizyonlarda göstere göstere kadın cinayetlerini çoğalttık. Sen gittin grev sırasında hastaneden boş döndün, oğluna iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki git grevdeyiz. Öldürmez misin sen, dövmez misin? Buna fırsat vermeyelim ya. Herkes akıllı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

İnfial yaratan sözleri sonrası hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın yönelttiği soruya "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hac'da, Arafat'da idi. Buna rağmen aradım. Gün içinde iki kez aradım üstelik. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ni aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz" yanıtını verdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ekrem Karakaya Konya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

YazıYORUM:

Devenin altında buzağı aramaya gerek yok sayın Bakan hemen panik yapıyor. Sağlıklı bir soruşturma gerekir her söylenin sözüne bakmakta doğru olmayabilir. İmam kardeşlerimiz bu vesileyle kınamak yanlış olur.

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Ne diyorsun :

İmamin söylediklerinde abes bir durum yok ancak imamlar hutbede kendi düşüncelerini söylemeyi kendine hak goruyirlar. Saçma sapan bir iş

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