Bakan Kirişci: Suda kayıp kaçak oranını aşağıya çekmeliyiz
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TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme ve sulama suyu konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Ortalaması yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranını daha aşağıya çekmeliyiz.
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme ve sulama suyu konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Ortalaması yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranını daha aşağıya çekmeliyiz. Buna ilişkin her bir belediyenin alması gereken tedbirler var. ve bu çerçevede de yeni hedefler koyduk. Bu 33,5; yüzde 25'e indirilmeli hatta mümkünse daha aşağılara indirmeliyiz" dedi.
Bakan Kirişci, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyeye ait örnek meyve bahçesini ziyaret etti. Daha sonra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret eden Kirişci, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ait Tohum Eleme Tesisi ve Sera Kompleksi'nde çiftçilerle buluşan Kirişci, Türkiye'nin 29 Ekim itibarıyla yeni bir yüzyıla başlayacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda çalışmalarımızın ana eksenini yine tarım ve orman oluşturacak. Tabii ki tarım denildiğinde de tarımı asla susuz düşünemeyiz. Yeni teknikler, teknolojiler; bunlar olmuş olsa da bizim mutlak suretle suyu bir temel faktör olarak dikkate alıp ona göre de üretimle ilgili planlamaları yapmamız gerekiyor" dedi.'HER BELEDİYENİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VAR'Bu kapsamda içme ve sulama suyu konusunda mutlaka yeni adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Kirişci, "Yüzde 77'lik tarımsal sulama payından sonra 2'nci sırada içme ve kullanma suyu geliyor. Çeşmelerimizden akıttığımız sular geliyor. O da yüzde 12'ler mertebesinde. ve burada da maalesef hala katetmemiz gereken yol olduğunu görüyoruz. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere tüm şehirlerimizde mutlaka, ortalaması yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranını daha aşağıya çekmeliyiz. Bu artık gelişmiş ülke statüsü olarak ortaya konuyor. Yüzde 8 ila yüzde 24 aralığı tavsiye edilen bir verimlilik veya kayıp kaçak noktasında kabul edilebilir bir aralık olarak ifade ediliyor. Aslında çok basitmiş gibi gelebilir. Biz de üst eşik yüzde 24. 'Çok bir şey kalmamış' diyebiliriz. Ama şöyle düşünün; 6,2 milyar metreküp temiz arıtılmış suyu doğrudan sisteme, şebekeye veriyoruz. Ama bunun 2,1 milyar metreküpü bir şekilde kayıp kaçak olarak yok oluyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Buna ilişkin her bir belediyenin alması gereken tedbirler var. ve bu çerçevede de yeni hedefler koyduk. Bu 33,5; yüzde 25'e indirilmeli hatta mümkünse daha aşağılara indirmeliyiz. Şu anda bu konuda yüzde 25'in bile altına inmiş belediyelerimiz de yok değil. Başarılı belediyelerimiz var ama maalesef yüzde 70'in üzerinde kayıp-kaçak olan belediyelerimiz de var" diye konuştu.'AÇIKLANAN METİNDE ÖZENSİZLİK ÜST NOKTADA"Daha sonra geçen hafta 6'lı Masa'nın açıkladığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni eleştiren Kirişci, "Acaba bizim görmediğimiz, bizim bilmediğimiz herhangi bir şey var mı, şöyle bir baktık. Özensizlik en üst noktada. Her şeyden önce bizim yaptıklarımızı, belli ki zamanında bizimle siyaset yapanlar bile takip etmemişler. Kendilerinden sonraki dönemde de takip etmemişler. 2'nci olarak, kes-yapıştır mantığıyla bir yerlerden almışlar, yapıştırmışlar. Kes-yapıştır her zaman analizin ortadan kalktığı, değerlendirmenin olmadığı bir yaklaşımdır. Kolaycılıktır ama aynı zamanda özensizliktir. Onu da görüyoruz. 3'üncü olarak birbirleriyle çelişen uygulamalardan söz ediliyor. Bir başlıkta söyledikleri ile başka bir başlıkta söyledikleri çok büyük bir çelişki oluşturuyor. ve son olarak bazı ifadeler var ki; uygulanması asla imkansız. 'Yüzde 1 de olsa mümkündür' denilecek bir şey değil. İmkansız durumda. Bunları 4 başlıkta topluyoruz. Anadolu tabiriyle çalakalem yazıldığı anlaşılıyor" dedi. Bakan Kirişci daha sonra AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.