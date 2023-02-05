Bakan Kirişci: Suda kayıp kaçak oranını aşağıya çekmeliyiz

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, içme ve sulama suyu konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Ortalaması yüzde 33,5 olan kayıp kaçak oranını daha aşağıya çekmeliyiz. Buna ilişkin her bir belediyenin alması gereken tedbirler var. ve bu çerçevede de yeni hedefler koyduk. Bu 33,5; yüzde 25'e indirilmeli hatta mümkünse daha aşağılara indirmeliyiz" dedi.

Bakan Kirişci, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediyeye ait örnek meyve bahçesini ziyaret etti. Daha sonra Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret eden Kirişci, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye ait Tohum Eleme Tesisi ve Sera Kompleksi'nde çiftçilerle buluşan Kirişci, Türkiye'nin 29 Ekim itibarıyla yeni bir yüzyıla başlayacağını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda çalışmalarımızın ana eksenini yine tarım ve orman oluşturacak. Tabii ki tarım denildiğinde de tarımı asla susuz düşünemeyiz. Yeni teknikler, teknolojiler; bunlar olmuş olsa da bizim mutlak suretle suyu bir temel faktör olarak dikkate alıp ona göre de üretimle ilgili planlamaları yapmamız gerekiyor" dedi.