Son dakika haberi... Bakan Kirişçi, helikopter kazasında yaralanan personelleri ziyaret etti

Bakan Kirişçi, helikopter kazasında yaralanan personelleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi:

"Tabi ki de dost ve komşu ülke Rusya'dan gelen bu heyetin 2'sinin hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü"

"Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şuanda olay ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda"

"Özellikle yangın riskinin düşük olduğu Karadeniz Bölgesi gibi uzak noktalardan seçiyoruz. Bu helikopterin yangına müdahale için geliyordu oda ne yazık ki kazaya kurban gitti"

DENİZLİ - Helikopter kazasında yaralanan personelleri ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, "Tabi ki de dost ve komşu ülke Rusya'dan gelen bu heyetin 2'sinin hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü. Temennimiz bu hadiselerin bir daha yaşanamaması. Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şuanda olay ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2'si Türk 3'ü Rus 5 personeli hastanede ziyaret etti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören teknisyen Georgii Onuchin, 2'inci pilot İgor Turkov ve Türk pilot Ömer Kaan Çakır'ı hasta yataklarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kirişci, yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu ağır olan kaptan piot İlya Ivesenkhıo'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Denizli Devlet Hastanesi'nde bulunan Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem'i de ziyaret eden Bakan Kirişci, Denizli Valiliğine geçerek açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci'ye ziyaretleri sırasında Vali Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, OGM genel Müdürü Bekir Kaaracabey ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına destek için giden helikopterin üzücü bir kazaya karıştığını anımsatan Bakan Kirişci, "Dün 12.32 itibariyle Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde meydana gelen yangına müdahale için Kastamonu'da konuşlanan helikopter Çardak'taki Havalimanına yakın noktada kazaya uğraması sonrası malumunuz elim hadise yaşandı. Bu hadisede 7 mürettebattan 2 Rus vatandaş olan personel hayatın kaybetti. Bunların dışından 1'i Türk, 1'iside Rus olan 2 personelimiz şuanda Pamukkale Üniversitesi ve Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde, diğer aynı Üniversite hastanesinde olan 2 personel İgor Turkov bu yardımcı pilot, Ömer Kaan Çakır buda teknik personel, sabahleyin ziyaret esnasında da kendilerinin durumu ile ilgili bilgi almış olduk. Her ikisi de oldukça iyi. Tabi ki de bazı kırıkları var ama bilinçleri açık. Yine Denizli Devlet Hastanesi'nde Kenan Erdem buda teknik personel, OGM'nin bir personeli. Onunda durumunu hastanede ziyaret ederek gördük. Sağlık durumu da iyi. Kendisine ve diğer arkadaşlarına acil şifalarını iletip, ailelerine de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

"Detaylı inceleme yapıldı"

Benzer bir kazanın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Tabi ki de dost ve komşu ülke Rusya'dan gelen bu heyetin 2'sinin hayatını kaybetmiş olması bizleri üzdü. Temennimiz bu hadiselerin bir daha yaşanamaması. Konuya ilişkin kaza kırım ekibi şuanda olay ile ilgili gerekli incelemeleri başlatmış durumda. Bir taraftan da adli kısmı ile ilgili savcılık çalışmaları yürütüyor. Ben hayatını kaybedenlerin ailelerine Türk milleti adına, bakanlığımız adına aziz milletimiz adına taziyelerimizi sunuyorum. Derin bir üzüntü içinde olduğumuzu belirtiyor"

"Riskin az olduğu bölgelerden takviye yaptık"

Düşen Rus yapımı helikopterin gözetleme değil müdahale için Marmaris'e takviye için görevlendirildiğini açıklayan Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Helikopter yangına müdahale için gidiyordu. Su atan helikopterdi. Dolayısıyla tabi ki de hali hazırda 23 helikopter görev yaparken, ola ki ihtiyaç olursa diye biz bu tür yangınlarda etrafta ne kadar kullanılabilir helikopterler varsa alıyoruz. Özellikle yangın riskinin düşük olduğu Karadeniz Bölgesi gibi uzak noktalardan seçiyoruz. Bu helikopterin yangına müdahale için geliyordu oda ne yazık ki kazaya kurban gitti"

Hastanede tedavileri devam eden yaralıları ziyaret eden Bakan Kirişci, kazada hayatlarını kaybeden Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un cenaze işlemlerini takip eden Rus heyet ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, ailelerin cenazeleri teslim aldıktan sonra Rusya'ya götürmek istediği ifade etti.