Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak" - Haberler

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Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'yı uzaya fırlattığımızda Türkiye, uzayda kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden birisi olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi binasına gelişi Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretçi özel defterini imzalaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat 6A uydusunu incelemesi ve bilgi...

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi binasına gelişi

Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretçi özel defterini imzalaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hediye takdimi

Bakan Karaismailoğlu'nun Türksat 6A uydusunu incelemesi ve bilgi alması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Bakan Adil Karaismailoğlu'nun çalışanlar ile sohbet etmesi

Türksat 6A uydusu üzerinde çalışan mühendisler ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 6A uydusunun yapım çalışmalarını incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Mutlu Erdem - Politika

Adil Karaismailoğlu Türksat Türkiye Politika Haberler

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