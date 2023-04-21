Bakan Karaismailoğlu: Türkiye düşmanları karşımızda ittifak oldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bütün Türkiye düşmanları karşımızda ittifak oldu. Biz terörden çok çektik. Şimdi de ittifak adıyla önümüze bunu koydular. Birlik olacağız, sağcısı solcusu fark etmez. Bu bir memleket meselesi" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Bakan Adil Karaismailoğlu, seçim çalışamaları kapsamında bulunduğu memleketi Trabzon'da, Of ilçesindeki hastanede tedavi gören hastalara bayram ziyaretinde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Of ilçe teşkilatında bir araya gediği partililerle de bayramlaştı. Burada konuşan Karaismailoğlu, son 20 yılda Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Memleketimiz gelişsin, vatandaşımız daha iyi şartlarda yaşasın diye uğraşıyoruz. Son 1 yıldır Ukrayna-Rusya Savaşı devam ediyor. Savaşan iki devletle görüşen tek lider Cumhurbaşkanımız. Barış olacaksa da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacak. Esamesi okunmayan ülkeden, görüşü aranan ülke haline geldi. Bunların olmasının nedeni hem bu istikrar süreci hem de güçlü liderlerdir. Bu istikrarın devam etmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Dernekpazarı ilçesine geçerek ziyaretlerini sürdürdü.