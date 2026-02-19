Haberler

Bakan Kacır, ilk iftarını TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileriyle yaptı

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarılı gençlerle Ramazan ayının ilk iftarını gerçekleştirerek, Türkiye'nin geleceği hakkında umut dolu mesajlar verdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

Bakan Kacır, Ramazan ayının ilk iftarını TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde eden öğrencilerle yaptı. Bakan Kacır, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mübarek Ramazan ayının ilk iftarında, TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerimiz ve uluslararası bilim olimpiyatlarında başarı elde etmiş genç arkadaşlarımızla bir araya geldik. Ülkemizin yarınlarını inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Onların fikirlerini dinlemek, hedeflerine ve hayallerine şahit olmak, bize güç ve umut veriyor. Türkiye'mizin geleceği çok aydınlık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

