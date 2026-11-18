Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerini 'Gezgin Uydu Görüntü Portalı' üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz" dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin milli gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerinin TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen 'Gezgin Uydu Görüntü Portalı' üzerinden ücretsiz olarak erişime sunulduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında dünyanın gözünün Antalya'ya çevrildiği dönemde uydu teknolojilerinin iklim değişikliğini takip etmedeki önemine dikkat çeken Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli uydu görüntülerinin çevresel değişimlerin izlenmesi ve analiz edilmesinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Uydu görüntülerinin tarım alanları, bitki örtüsü, su kaynakları ve arazi kullanımındaki değişimlerin takip edilmesine imkan sağladığını belirten Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya'ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor. Uydu görüntüleri, tarım alanlarından bitki örtüsüne, su kaynaklarından arazi kullanımına kadar pek çok değişimin izlenmesine ve analiz edilmesine imkan tanıyor. Biz de milli uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2'den elde edilen optik uydu görüntülerini 'Gezgin Uydu Görüntü Portalı' üzerinden ücretsiz erişime sunuyoruz. Dünya'ya uzaktan bakıyor, değişimleri yakından takip ediyoruz."

Gezgin portal nedir?

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilerek halkın ve araştırmacıların hizmetine sunulan Gezgin Portal, Türkiye'nin yerli ve milli gözlem uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine tek bir dijital platform üzerinden erişim imkanı tanıyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu RASAT ile tamamen yurt içinde tasarlanıp üretilen GÖKTÜRK-2 uydularının optik görüntülerini barındıran portala, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak tamamen ücretsiz şekilde ulaşılabiliyor. Kullanıcı dostu ara yüzüyle dikkat çeken platformda farklı harita katmanları, tarih ve görüntü netliği filtreleri aracılığıyla istenilen bölgeye ait sınırlar ve uydu verileri anında görüntülenebiliyor. Araştırmacılar ve kullanıcılar, kendi dosyalarını sisteme yükleyerek ya da harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon araçlarıyla özel çalışma alanları oluşturarak seçtikleri görüntüleri sepetlerine ekleyebiliyor ve tek tıkla ücretsiz olarak indirebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı