Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ve diğer parti milletvekilleri de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında, İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililer tarafından karşılandı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu ve Hikmet Başak da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Politika
