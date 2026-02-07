Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığında, İl Başkanı İlhami Günbegi ve partililer tarafından karşılandı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu ve Hikmet Başak da hazır bulundu.