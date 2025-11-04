Bakan Işıkhan, Katar'da Çek Bakan ile Fikir Alışverişinde Bulundu

'FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Çek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Marian Jurecka ile bir araya geldi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışma ve sosyal güvenlik alanlarında deneyimlerimizin paylaşılması ve diyaloğumuzun geliştirilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Umutcan ÖREN/ANKARA,