Bakan Işıkhan HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret etti. Bakan Işıkhan, Genel Başkan Sayın Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. İstişarelerin devam edeceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret etti.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "HAK-İŞ Konfederasyonu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Sayın Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Sosyal paydaşlarımız olan sendikalarımızla her zaman istişare ederek çalışmalarımızı yürüteceğiz. Kendilerine nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.