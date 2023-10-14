Bakan Işıkhan, Gaziantep'teki depremzede vatandaşlarla buluştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Işıkhan, depremzede vatandaşların taleplerini dinleyerek yapımı tamamlanan çarşıda esnafla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Işıkhan, depremzede vatandaşların taleplerini dinleyerek yapımı tamamlanan çarşıda esnafla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi derecede etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı. Bakan Vedat Işıkhan, konteyner kentte de incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Işıkhan, daha sonrasında ise yapımı tamamlanan çarşıda esnafla bir araya geldi.

Bakan Işıkhan'a Nurdağı temasları sırasında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Bünyamin Bozgeyik ve Eyup Özkeçeci eşlik etti. - GAZİANTEP