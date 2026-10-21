Bakan Işıkhan, 125 bini aşkın üyeli Koop-İş seminerinde işçilerle buluştu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçileriyle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçilerimizle bir araya geldik. 125 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük beş işçi sendikasından biri olan Koop-İş ailesine çalışmalarında başarılar diliyor, başta Genel Başkan Sayın Eyüp Alemdar olmak üzere seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı