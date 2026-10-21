Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Işıkhan, 125 bini aşkın üyeli Koop-İş seminerinde işçilerle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Işıkhan, 125 bini aşkın üyeli Koop-İş seminerinde işçilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Koop-İş'in düzenlediği Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçileriyle bir araya geldi. Işıkhan, 125 bini aşkın üyesi bulunan sendikaya başarılar dileyip emeği geçenlere teşekkür etti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçileriyle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçilerimizle bir araya geldik. 125 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük beş işçi sendikasından biri olan Koop-İş ailesine çalışmalarında başarılar diliyor, başta Genel Başkan Sayın Eyüp Alemdar olmak üzere seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

Hülya Avşar’ın vasiyet önerisine kızdı: Ne saçma bir düşünce!
Libya'nın deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasına İsrail'den sert tepki

Türkiye'nin Mavi Vatan'ı için çıkan onay, uykularını kaçırdı
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret

Osimhen'den dünyaca ünlü isme ret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gültekin'in ölümü sonrası nefret paylaşımlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan nefret paylaşımlarına sessiz kalmadı
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!