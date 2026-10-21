Bakan Işıkhan, 125 bini aşkın üyeli Koop-İş seminerinde işçilerle buluştu

Bakan Işıkhan, 125 bini aşkın üyeli Koop-İş seminerinde işçilerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Koop-İş'in düzenlediği Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçileriyle bir araya geldi. Işıkhan, 125 bini aşkın üyesi bulunan sendikaya başarılar dileyip emeği geçenlere teşekkür etti.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçileriyle bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koop-İş Sendikası tarafından düzenlenen Baştemsilci ve Temsilci Eğitim Semineri'nde kamu işçilerimizle bir araya geldik. 125 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük beş işçi sendikasından biri olan Koop-İş ailesine çalışmalarında başarılar diliyor, başta Genel Başkan Sayın Eyüp Alemdar olmak üzere seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.