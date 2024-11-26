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Bakan Hakan Fidan Portekiz'de Cezayirli Mevkidaşıyla Görüştü

Bakan Hakan Fidan Portekiz'de Cezayirli Mevkidaşıyla Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi ve Akdeniz için Birlik Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı'nın 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Portekiz'in Cascais kentinde ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, ayrıca temasları kapsamında Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de görüştü. - CASCAIS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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