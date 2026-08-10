Haberler

Bakan Gürlek: Terörsüz Türkiye Kalıcı Huzuru Getirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de kabul edilen kanunla Terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekerek, bunun huzur, güven ve kardeşliği kalıcı kılacağını ve Türkiye Yüzyılı'nı güçlendireceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM'de 468 oyla kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek; Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Bu tarihi sürece liderliğiyle yön veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Terörsüz Türkiye hedefimize ilk günden itibaren güçlü iradesiyle destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Kanunun hazırlanması ve yasalaşması sürecinde büyük gayret gösteren TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ortak geleceğimiz adına düzenlemeye katkı ve destek sunan siyasi partilerimize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya depreminde can kaybı 70’i aştı

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan ülkede can kaybı artıyor

'Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar

"Yeter” dedi, kimse dinlemedi! Bahşiş vermek için birbirleriyle yarıştılar
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de 2 vekil “hayır” dedi: Herkes o ismin peşinde

Herkes o ismin peşinde! Çerçeve yasaya hayır diyen ikinci CHP'li kim?

Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Neredeyse her evde var! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı