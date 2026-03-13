Haberler

Bakan Gürlek, HSK tarafından 8 ismin Yargıtay üyeliğine seçildiğini duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantısı sonucunda 8 ismin Yargıtay üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısı sonucunda Yargıtay üyeliklerine seçilen isimleri duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hakimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı'nın Yargıtay üyeliğine seçildiğini belirtti.

Gürlek, paylaşımında "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
