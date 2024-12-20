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Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor

Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 2 aşamalı bir planın öngörüldüğünü söyledi. Bakan Güler "İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin; "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır" dedi.

"AYLIK ORTALAMA 11 BİN SIĞINMACI DÖNÜYOR"

Güler, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerine ilişkin, "İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirtmiştir" diye konuştu.

2 AŞAMALI BİR PLAN ÖNGÖRÜLÜYOR

Güler şu ifadeleri kullandı; "Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresinde kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşleri için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir.

Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarın sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye, coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve vatan topraklarının sınır ötesinden itibaren emniyete alınması prensibi çerçevesinde, uluslararası hukuk ve meşru müdafaa kapsamında operasyon yapmanın Türkiye'nin en doğal hakkı olduğu her platformda dile getirilmiştir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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