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Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile bir araya geldi

Bakan Güler, Suriyeli mevkidaşı Ebu Kasra ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret yapan Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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