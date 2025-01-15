Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi

Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Bakan Güler: Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar devam ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatların sürdüğünü ve gelişmelerin her gün takip edildiğini açıkladı.

Bakan Güler: ( Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar) "Her şey devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin, "Her şey devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna ilişkin, "Bir Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizene yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

Başka bir basın mensubunun Fırat'ın doğusuna ilişkin sorusuna yönelik konuşan Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" diye cevapladı.

Bakan Güler: Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar devam ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN GÜREL - Politika
img

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı
img

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!
img

Yerine kayyum atanan belediye başkanının ev hapsi kararı kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.