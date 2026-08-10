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Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya Danışmanı Lazurca'yı Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Romanya Danışmanı Lazurca'yı Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca ile bir araya geldi. Görüşmeye Milli Güvenlik Genel Sekreteri Okay Memiş de katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Büyükelçi Marius Gabriel Lazurca'yı kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Genel Sekreteri Okay Memiş de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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