Bakan Güler, Fransa Ordular Bakanı Vautrin ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahında Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargahında Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında ikili temaslarda bulunuyor. Bakan Güler, Fransa Ordular Bakanı Catherine Vautrin ile görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı