Bakan Güler, KKTC'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son vermek için 20 Temmuz 1974'te başlattığı Mutlu Barış Harekatı'nın 52. Yıl dönümü dolayısıyla yarın Lefkoşa'da tören düzenlenecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Güler'e Lefkoşa ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı