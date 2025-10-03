Bakan Güler Moğolistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için gittiği Moğolistan'da Ulanbator Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan programı kapsamında Ulanbator Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Albay Selçuk Atay'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler'in, temasları kapsamında Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sünrev ile bir araya geldiği ve MKE AŞ.'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine de katıldığı belirtildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından törene ilişkin yapılan paylaşımda ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, bağlı kuruluşumuz MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Ulanbator Büyükelçimiz Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş de yer aldı" açıklaması yapıldı.