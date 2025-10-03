Haberler

Bakan Güler Moğolistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti

Bakan Güler Moğolistan'da Büyükelçiliği Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan'da Ulanbator Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Ayrıca, Moğolistan Genelkurmay Başkanı ile görüşerek MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret için gittiği Moğolistan'da Ulanbator Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan programı kapsamında Ulanbator Büyükelçiliğimizi de ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Başak Genç Yüksel ve Silahlı Kuvvetler Ataşemiz Albay Selçuk Atay'dan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Güler'in, temasları kapsamında Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sünrev ile bir araya geldiği ve MKE AŞ.'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine de katıldığı belirtildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından törene ilişkin yapılan paylaşımda ise "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, bağlı kuruluşumuz MKE AŞ'nin Fişek-İmla Montaj Hattı'nın açılış törenine katıldı. Törende, Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Ulanbator Büyükelçimiz Başak Genç Yüksel ve MKE AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş de yer aldı" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
Vücut geliştirmeci çiftin kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste

Kıskançlık kavgası kanlı bitti: Biri mezarda diğeri hapiste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.