Bakan Güler, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı Hafter'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile bir araya geldi.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika