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Bakan Güler, Letonyalı ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Güler, Letonyalı ve Kanadalı mevkidaşlarıyla görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Letonya ve Kanada savunma bakanları ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı, Kanadalı mevkidaşı ile savunma iş birliği niyet beyanı imzaladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmelere devam ediyor. Bakan Güler, Letonya Savunma Bakanı Raivis Melnis ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, Kanadalı mevkidaşı ile savunma iş birliğine ilişkin niyet beyanı imzaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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