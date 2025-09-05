Haberler

Bakan Güler, Konya'da Kara Kuvvetleri Açılış Törenine Katıldı

Bakan Güler, Konya'da Kara Kuvvetleri Açılış Törenine Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Konya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığının Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılarak inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı da eşlik etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığının Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılmak ve inceleme, denetlemelerde bulunmak üzere Konya'ya gitti.

Bakan Güler'in ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni'ne katılmak ve inceleme, denetlemelerde bulunmak üzere Konya'ya gitti. Kara Kuvvetlerimizin Hava Savunma Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Yaşar Güler'e beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik ediyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

