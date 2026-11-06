Bakan Güler, Khmara ile telefon görüşmesinde savunma ve güvenlik konularını ele aldı

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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Evgeniy Khmara ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Ukrayna Savunma Bakanı Evgeniy Khmara telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı