Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanını Kabul Etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.