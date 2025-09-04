Haberler

Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanını Kabul Etti

Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanını Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti. Kabulde Türkiye Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Muhammed Al Mannai'yi ve Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Mohammed Al-Attiyah'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

