Bakan Güler İftarda Hataylılarla Buluştu

İFTARDA HATAYLILARLA BULUŞTU

Hatay'da bir dizi ziyaret ve toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kentteki bir otelde düzenlenen iftarda şehit yakınları, gaziler ve Hataylılarla buluştu. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Güler, tarih boyunca kardeşlik ikliminin egemen olduğu Hatay'da, çeşitli inanç ve kültürler ile toplumsal unsurların yan yana, huzur içinde yaşadığını ifade etti. 6 Şubat Depremlerinin ardından yıkıma uğrayan Hatay'ın, tarihi ve kültürel zenginliklerine yakışır şekilde yeniden inşa edildiğini belirten Güler, "Hatay'ın yeniden mamur hale gelmesi için gayret gösteren bakanlıklarımıza, valiliğimize, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, kanaat önderlerimize ve tüm Hataylı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ'

Bir olmanın ne demek olduğunu ve millet olmanın gerekliliğinin en güçlü şekilde ortaya konduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

"Hataylı kardeşlerim şundan emin olmalıdır ki Hatay asla yalnız değildir ve olmayacaktır. Yılmadan, pes etmeden hep birlikte Hatay'ımızı daha güzel günlere kavuşturacağız. Attığımız tüm bu adımlar ve yapılan çalışmalar da bunu temin etmek içindir. Bizler; Hatay'ın kardeşliği esas alan manevi iklimine siz değerli Hataylı kardeşlerimin yüksek ferasetine ve çalışkanlığına inanıyoruz, güveniyoruz. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın anlamı bizim için çok büyüktür. Aziz şehitlerimiz, canlarını vatan uğruna feda ederek kahraman gazilerimiz, cesaret ve fedakarlıklarıyla bizlere bağımsız bir ülke onurlu bir istikbal şerefli bir bayrak bırakmışlardır. Onlar yiğitliğin ve vazife aşkının yaşayan nişaneleri olarak milletimizin gönlünde her daim müstesna bir yere sahip olacaklardır. Siz değerli ailelerimiz de yaşadığınız acılara rağmen metanetin ve vakur duruşun en güzel örneğini gösterdiniz. Sizler başımızın tacısınız ve asil milletimizin ortak vicdanında ve gönlünde çok özel bir yere sahipsiniz."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğinden terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda büyük bir başarıyla görevini sürdürdüğün belirten Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle terörle mücadelede son yıllarda yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlandırılmış terör tehdidi sınırlarımızdan uzaklaştırılmıştır. Bu destansı başarının arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti, yiğit Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığı, kahraman güvenlik güçlerimizin ve kahraman güvenlik korucularımızın gayretleri ve elbette aziz milletimizin desteği vardır. Bugün gelinen noktada terörle mücadelede sağlanan bu önemli seviye ülkemiz için yeni bir fırsat penceresi oluşturmuştur. İşte Terörsüz Türkiye süreci tam da bu tarihi zeminde yükselmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu süreç güvenliğin kalıcı hale gelmesiyle birlikte; iç cephemizin tahkimi, kardeşliğimizin güçlenmesi ve çocuklarımızın terörün gölgesinden uzak bir geleceğe kavuşması anlamına da gelmektedir."

'DİPLOMASİNİN YENİDEN İŞLETİLMESİ İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ'

Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin içeride birliğini sağlam tutmasının tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Güler, şöyle devam etti:

"Şüphesiz bu süreçte atılan ve atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına kesinlikle leke düşürmeyecek, gazilerimizin onuruna ve emeklerine asla zarar vermeyecek niteliktedir. Hedefimiz açık ve nettir; artık tek bir evladımızı kaybetmediğimiz, huzurun kalıcı, kardeşliğin ve iç cephenin güçlü olduğu bir Türkiye. İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar ve bölge ülkelerine sirayet eden saldırılar, Orta Doğu'daki kırılganlığı daha da artırmıştır. Türkiye, böylesine ateş çemberine dönen bu ortamda savaşın genişlememesi ve diplomasinin yeniden işletilmesi için yoğun ve yapıcı çabalarını sürdürmektedir. Bununla birlikte her ihtimale karşı hazırlıklı hareket ediyor, tüm risk ve tehditleri bertaraf edebilecek tedbirleri büyük bir azim ve kararlılıkla alıyoruz. Ülkemiz; jeopolitik konumunun getirdiği sorumluluğun farkında olan, barışın yanında duran ancak kendi güvenliği söz konusu olduğunda da gerekli tüm adımları atmaktan asla tereddüt etmeyen güçlü bir devlettir."

RAMAZAN BAYRAMINI KUTLADI

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda atılan tüm adımların, hem Türkiye'yi hem de Hatay'ı çok daha güçlü ve çok daha gelişmiş kılmak için atıldığını kaydeden Bakan Güler, "İnşallah hep birlikte geleceğe güvenle yürüyecek, ülkemizin yükselişine imkan tanıyacak nice gurur verici hizmetlere imza atacağız. Bu konuda Hatay'ımızın kardeşliği esas alan manevi iklimi; siz değerli Hataylı kardeşlerimin yüksek feraseti ve çalışkanlığı, bu kutlu yolculuktaki en önemli güvencelerimizden biridir. Şehitlerimiz ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine ve yiğit gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisiyle; tüm milletimin Mübarek Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum." dedi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı