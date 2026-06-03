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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetle Ankara'ya gelen Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile askeri törenle karşıladı. İkili, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşılandı. Bakan Güler ve Assomo, tören kıtasını selamladı, ardından Bakanlık kapısında fotoğraf çektirdi. İkili daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Bakan Güler'in makamına geçti. Görüşmeler basına kapalı sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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