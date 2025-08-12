Bakan Güler, İYİ Parti'den İstifa Edenleri Ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari'de düzenlenen programda İYİ Parti'den istifa eden 1500 kişiye rozet taktı. Güler, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için çalışacaklarını vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Öğretmenevi'ndeki programın ardından geldiği AK Parti İl binasında partililerle bir araya geldi. Bakan Güler, burada İYİ Parti'den istifa eden yaklaşık bin 500 kişiyi temsilen gelen katılımcıların rozetlerini taktı. Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yapan Bakan Güler, Hakkarili kardeşlerimizin geçmişte yaşadıklarını en kısa sürede unutturup, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için tüm gayretimizi sürdürüyoruz dedi. AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydi Kaya ise aralarında muhtar ve kanaat önderlerinin de bulunduğu bin 500 kişinin katılımının kendileri için önemli olduğunu belirterek, Sayın Bakanımızın ziyareti bize uğurlu geldi. Kendisine minnettarız dedi.

