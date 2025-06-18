Bakan Güler, İran Sınırında İncelemelerde Bulundu

Bakan Güler, İran Sınırında İncelemelerde Bulundu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komutasıyla İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Van'da gerçekleştirilen ziyaret sırasında 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki hudut taburunda toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komutasıyla İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van'a gitti. Van Valisi Ozan Balcı tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Başkale'deki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığında da toplantı gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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