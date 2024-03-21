Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'ta Down Sendromlu Çocuklar Tarafından Karşılandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler memleketi Bayburt'a geldi. Bakan Güler'i down sendromlu çocuklar karşıladı.
Erzurum'dan karayolu ile geldiği Bayburt'ta Orman İşletme Müdürlüğü kavşağı okullar bölgesinde karşılanan Bakan Güler, beraberindeki araçlarla Bayburt Valiliği önüne geldi. Bakan Güler'e '21 Mart Dünya Down Sendromu Günü' dolayısıyla özel gereksinimli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Güler'e Bayburt Valisi Mustafa Eldivan çini tablo hediye etti.
Bakan Güler, Valilik ziyaretinin ardından şehit ailesi ziyareti gerçekleştirecek, iftarını şehit aileleri ve gazilerle birlikte yapacak. - BAYBURT