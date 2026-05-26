Bakan Güler, Edirne'de Mehmetçikle bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı'nı Mehmetçiklerle birlikte karşılamak üzere Edirne'de konuşlu 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile bölgeye gelen Bakan Güler, 9'uncu Hudut Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler ve beraberindekiler, Mehmetçik ile bayramlaştı.

Devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak talimatlar verdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı