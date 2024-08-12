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Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Türkiye, Suriye ile bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Suriye'nin uygun koşullar oluştuğunda ilişkileri normalleştirebileceğini belirten Güler, normalleşme çabalarının bir parçası olarak bakanlar düzeyinde bir araya gelinebileceğini söyleyerek görüşme için 3 şart sundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye ve Suriye, uygun koşullar oluştuğu takdirde ilişkileri normalleştirme çabaları kapsamında bakanlar düzeyinde bir araya gelebilir" dedi. Güler, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi için gerekli adımları da sıraladı.

"NATO TERÖRLE MÜCADELEDE DAHA FAZLASINI YAPMALI"

Güler, Türkiye'nin yeni NATO şefi Mark Rutte'den müttefikler arasında dengeli bir yaklaşım beklediğini ve ittifakın terörle mücadele konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi. Bakan Güler, NATO üyeliğinin Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkileri engellemediğini ancak önceliğin NATO sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu ifade ederek"Önceliğimiz önemli bir müttefik olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmektir. Odak noktamız NATO'nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması olmalıdır." açıklamasında bulundu.

"BAKANLAR DÜZEYİNDE GÖRÜŞME OLABİLİR"

Güler ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinerek, Türkiye'nin Suriye'den çekilmeyi ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebilir" dedi. Bakan Güler, uygun koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye'nin, normalleşme çabalarının bir parçası olarak bakanlar düzeyinde bir araya gelebileceğini ifade etti.

Terörle mücadele konusunda ise Irak ile atılan ortak adımların "Bir dönüm noktasına işaret ettiğini" belirten Bakan Güler, "Bölge ülkeleri ile ticaret koridoru güzergahı olarak planlanan Kalkınma Yolu Projesi, PKK'nın tehdidi altında" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ALINACAK F-16 JETLERİ

Savunma bakanı, açıklamalarının devamında, ABD'den F-16 jetleri ve modernizasyon kitleri alımının planlandığı şekilde devam ettiği bilgisini paylaştı. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediğine ilişkin ise Ankara ve Washington'un yaklaşımlarının değişmediğini ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Güler öte yandan Türkiye'nin İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını ifade etti.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye Suriye Güvenlik Politika Dünya Haberler

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