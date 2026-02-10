Bakan Güler'den sınırda Suriye mesajı! 'YPG-SDG mutabakata uymak zorunda'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur. Buna yönelik çalışmaların başlamasını memnuniyetle karşılıyor, entegrasyon sürecinin Suriye'nin siyasi birliği ile tek ordu esaslarını güçlendirecek şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Suriye Yönetimi'yle bu konuda yakın bir koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

